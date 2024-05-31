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Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in karşı karşıya getirildiği "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzı Mayıs'ta yüzde 39,6'ya gerilerken, şubat ayında yüzde 30,4 olan ölçümlenen Özel'in ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzı mayıs ayında yüzde 54,9 oranına çıktı.

MetroPOLL Araştırma, "Siyasi Liderlerin Görev Onayı" başlıklı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan anket çalışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair Mayıs ayında ölçümlenen kanaatler Şubat ve Nisan aylarındaki kanaatlerle karşılaştırmalı olarak ortaya konuldu.

SENCAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU

Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, anketle ilgili yaptığı paylaşımda 'Erdoğan ve Özel'in 'Görev Onayı' değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP'nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel'in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir' ifadelerini kullandı.

ANKETE 1700 KİŞİ KATILDI

1700 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara 'Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuçta! Son 2 ay içinde büyük değişim

ERDOĞAN'A GÖREV ONAYI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

Verilere göre Erdoğan'ın Şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen görev onayı Nisan'da yüzde 41,0'a Mayıs'ta ise yüzde 39,6'ya geriledi.

ÖZEL'E GÖREV ONAYI 54,9 ÇIKTI

Araştırmada Erdoğan'ın görev onayındaki düşüşe pararel olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayında artış görüldü. Özel'e Şubat ayında yüzde 30,4 olan görev onayı Nisan'da yüzde 45,6, Mayıs'ta yüzde 54,9 oranına çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (17)

happy:

Çok çok mantıklı işler yapıyor Özgür bey tebrikler...İktidar da oy kaybı devam ediyor.

141
78
yanıtYanıtla
Delololiko:

En mesela ?

yanıt4
yanıt5
?í???:

Anketi İzmirde yapmışlar :)))

45
91
yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

Yerel seçim anketlerinde de aynı şeyi deyip durdunuz..Ne oldu sonra?

yanıt63
yanıt17
Spectrum:

çamlak çömlek patladı

yanıt7
yanıt1
Hakan:

Akp, lastiği patlayan kamyon gibi gidiyor, yanında ülkeyi de şarampole sürüklüyor.

75
17
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Kime göre neye göre

52
27
yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

Makarna var yermisin....

yanıt53
yanıt27
Baba Can:

Anketler hikaye kim. Milletin durumunu düzeltirse o kazanır kim fakirleştirirse o kaybeder her şey ekonomik olay bu kadar basit bunu çözen iktidar olur çözemeyen kaybeder

48
1
yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

Böyle böyle bir filmin de sonuna geliyoruz...

18
13
yanıtYanıtla
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