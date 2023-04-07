Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gençten yeni paylaşım: Rahatsız etmeye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı çıkartmaları tasarlayan Mahir Akkoyun, bugün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akkoyun serbest bırakıldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Nerede kalmıştık? Rahatsız etmeye devam" ifadelerini kullandı.

Marketlerde bazı ürünlere yapıştırılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları hazırlayan Mahir Akkoyun, bugün gözaltına alındı. Akkoyun ifadesinde "Marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur." dedi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Akkoyun sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

"RAHATSIZ ETMEYE DEVAM"

Akkoyun paylaşımında, "Nerede kalmıştık? Rahatsız etmeye devam" ifadelerini kullandı.