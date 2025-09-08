Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! Suça karışan çocuklar için düzenleme mi geliyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suça karışan 18 yaş altı çocuklar için sarf ettiği sözleri paylaşarak yasal düzenleme sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 18 yaş altı çocuklar için önemli açıklamalarda bulundu.

"MEVZUATI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasında "18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor" dedi.

Erdoğan ayrıca "Hükümet olarak, sıkıntı daha fazla kronikleşmeden mevzuatın gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde konunun üzerine gideceğiz. Bunu da inşallah tarihimizin, kültürümüzün ve evrensel hukuk normlarının rehberinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

MİNGUZZİ'NİN ANNESİ DE TALEP ETMİŞTİ

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Matia Ahmet Minguzzi'nin annesi de birçok açıklamada 18 yaş altındaki çocuklara ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti.