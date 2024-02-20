Üye Girişi
Haberler

Erdoğan, savcının atandığı şehri duyunca hemen devreye girdi: Döneri tartışılmazdır

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Bayburt'a atanan savcıya şehrin dönerini överek "Tartışılmazdır" dedi. Erdoğan'ın bu çıkışı salondakileri tebessüm ettirdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya "Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" demesi salonda tebessüme neden oldu.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti. Bayburt'a yapılan atamalara dikkat çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.

"BAYBURT'UN DÖNERİ TARTIŞILMAZDIR"

Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan, "Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" dedi. Erdoğan'ın bu çıkışı salondakileri tebessüm ettirdi.

Haberler.com Haber Merkezi / Salih Söğüt - Politika

Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title