Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir arya geldi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Moğolistan Dış Politika Politika Haberler

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title