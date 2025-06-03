Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihli anketine göre, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa" sorusuna katılımcıların %27,5'i Recep Tayyip Erdoğan, %23'ü Mansur Yavaş, %18,1'i ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Kararsızlar, oy kullanmayacaklar ve cevap vermeyenlerin toplam oranı ise %10'un üzerinde çıktı.
Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan %27,5 ile ilk sırada yer alırken, onu %23,0 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
Katılımcıların verdiği yanıtlara göre ilk 5 isim ve oranları şu şekilde sıralandı:
- Recep Tayyip Erdoğan : %27,5
- Mansur Yavaş: %23,0
- Ekrem İmamoğlu : %18,1
- Özgür Özel: %4,0
- Selahattin Demirtaş: %3,7
HAKAN FİDAN VE SELÇUK BAYRAKTAR SÜRPRİZİ
Ankette ayrıca, Hakan Fidan (%3,5), Selçuk Bayraktar (%2,3), Ümit Özdağ (%1,8), Fatih Erbakan (%1,7), Yavuz Ağıralioğlu (%0,9), Ali Babacan (%0,9) ve Müsavat Dervişoğlu (%0,8) gibi isimler de yer aldı.
KARARSIZLAR VE OY VERMEYECEK SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplam oranı da dikkat çekici seviyede:
- Oy kullanmayacağım: %3,2
- Kararsızım: %3,1
- Cevap yok: %2,5
- Geçersiz oy atacağım: %1,0