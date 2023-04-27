Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son ankete göre sonucu yüzde 9'luk kesim belirliyor

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç dikkat çekti. 10 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette "Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45.9'u tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanırken, Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 44.6 olarak belirlendi. Ankette sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu.