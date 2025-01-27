Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma 1800 katılımcıyla 26 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN 9 PUAN FARK ATTI

Ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 26'sı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 17.3'ü Mansur Yavaş, yüzde 14'ü Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Dördüncü sırada ise yüzde 8.1 ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer aldı.

Diğer isimlerin oy oranları ise şöyle;

Özgür Özel :%7.2

Selçuk Bayraktar :%5.9

Kemal Kılıçdaroğlu :%1.7

Fatih Erbakan :%1.3

Ümit Özdağ :%1.3

Yavuz Ağıralioğlu :%1.0

Diğer :%5.2

Fikrim yok/Cevap yok:%11.0

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, ÖZEL'İ GEÇTİ

Anket sonuçlarına göre, CHP Genel Başkanı Özür Özel beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre, CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Özel'i geride bırakmış oldu.

ÜÇ ADAY ARASINDA DA BİRİNCİYDİ

Şirket tarafından Aralık 2024'te yapılan anketten de Erdoğan birinci çıkmıştı. "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 42'si Erdoğan, yüzde 39.4'ü ise Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtmişti.