Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği "Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız" mesajı sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından yasadışı bahis ve sanal kumar belasının kökünü kurutma kararlılığını dile getirdi.

Erdoğan "Daha önceki kabine toplantımızda yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılığımızı ifade etmiştim. İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. MASAK, güvenlik teşkilatı ve yargı teşkilatımız bu süreci zaten takip altına almıştı" ifadelerini kullandı.

REKLAM KURULU'NDAN 30 HESABA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.

İÇERİKLER ÇIKARILMAZSA HESAPLAR KAPATILACAK

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Devletin izni ile var olan milli piyango kuyusunun farkında değil herhalde bunlar orada onlarca ıvır zıvır gibi gözüken oyun lar var bir kaç satte bir milyon kaybedebilirsin mesela tek çevirmeye 300 lira basılan oyunlar 30 saniyede tur yapıyor gelin hesabı siz yapın

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yapacaksa operasyon çakma tüpçüye yapsın gerçi tüp servisi yaparken bana hiç bir zararı olmadı ama ülkede siboplu tüp satan firmanın ürünlerini taklit edip tüp çıkarıp piyasaya sundu hayatı üç kağıt dalevere helal işe asla girmez haramdan zevk alır şans oyunu diye süslü cümlelerle oynanan kumarada o yüzden girdi

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Sarayada bir baskin yapilsa, milyar dolar eurolar çikar.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıVatansever:

devlet eliyle olunca vergi veriyorsun öbür türlü para yurt dışına gidiyor kime gittiği belli değil kaybeden belli kazanan belli değil

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

Cokmu zor komple yasa içi dahil kumar kapatsaniz ne canlar aileler yok oldu vergi alacağınız diye madem kumar yasak ne diye yasal ve online izin veriyorsunuz

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

kardeş Onun için uğraşılıyor zaten haberin Nerenle okudun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımasteng aston:

Tupcu para musteri kaybediyor konu bu.her gun uc bes kisi cinayete kurban gidiyor ulke teksasi gecti cikip tek.kelime ediyormu asrin kainatin koyunlarin efendisi umurundami bunlar.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

Kumar sitelerini kapatıyorsunuz, reklamını veren sitelerle uğraşıyorsunuz. Adamlar her gün başka alan adıyla site açıyor. İnternet sağlayıcıların bir kısmı bu siteleri engelleyebiliyor bir kısmı yapamıyor. Bazı telefonlarda SMS engelleme var. Bazı kelimeleri örnek ( kumar ) içeren SMS size gelmiyor. Aynısını internet saglayicilarin da yapinsana.. Örnek, kumar , casino vs vs yazılan sitelere girilmesin . Bu zamanda bunu yapabiliyor olmamız lazim

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSlm ksb:

o söylemeden olmuyor değil mi ??

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
