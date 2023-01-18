Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sen git çocuk bezi sat' dediği Ali Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine AK Parti'nin grup toplantısında "Sen rekabet nedir bilir misin? Senin işin değil bu. Sen git çocuk bezi sat. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı" sözleriyle tepki gösterdi. Babacan Erdoğan'ın bu sözlerine karşı, "Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine sert yanıt verdi.

"SEN GİT BEBEK BEZİ SAT"

Babacan'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler bunu nasıl izah edeceksiniz." dedi.

"ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ"

Ali Babacan ise Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Babacan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil milletimizi 28 Şubat'ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli'ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz.

"ÖZRÜNÜZÜ MİLLETİMİZİN KABUL EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz. Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz. Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız.

"ÖZGÜRLÜKTEN, İLERİ DEMOKRASİDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz."

Babacan'ın o paylaşımı: