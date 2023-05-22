Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Erdoğan'ın korumasının getirdiği suyu içmediği görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Politika Haberleri

Deprem bölgesi Hatay'da birtakım incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma müdürü Muhsin Köse'nin uzattığı suyu içmemesi dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o görüntü için "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte dün deprem bölgesine gitti. Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntü dikkat çekti.

OĞLU UZATINCA SUYU ALDI

Erdoğan'ın yakın koruması tarafından kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü.

YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili çok farklı yorumlar yapıldı. Yapılan bu yorumlar içinde en dikkat çekeni ise "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir ki?" görüşünün ağır bastığı yorumlar oldu.

O yorumlardan bazıları:

Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı

Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı

Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title