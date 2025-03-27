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Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı olmak üzere 4 yeni daire başkanlığı kuruldu.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONSEYİN ÜYE YAPISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "182 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstatistik Konseyinin üye yapısı yeniden düzenlendi.

Konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ile birçok kurumun temsilcilerini de içerecek şekilde değiştirildi.

"YATIRIM VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI"NIN ADI DEĞİŞTİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu.

"YAZMA MUSHAFLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI" KURULDU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde de "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Kararname ile kurulan başkanlıkların görevleri detaylandırıldı. Yapılan bu düzenlemelerle ilgili olarak kararname ekinde yayımlanan cetvellerde yeni kadrolar da ihdas edildi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

IYICE BOŞ İŞLER MÜDÜRÜ OLDU

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Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Mİllet vekili yakınlarına kadro açılmış

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Haber YorumlarıLion 1:

Çok yerinde bir karar bence hiç çalışmadan aylık alanlar biraz ise yarasinlar bari

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

birine beni daire başkanı yap reisim.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

devlet dairelerinde özellikle belediye,maliye vb. yerlerde memur sayısını yarıya düşürülsün. milletin üstüne yüklemeyin

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Şu ekonomik buhranda birilerine mevki vermek için yapılıyor. Birileri nemalansın diye. Birileri birkaç yerden maaş almalı değil mi.

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Haber Yorumlarıtanerkuru:

özellikle yazma mushaflar dairesi gerekliydi yani bunca yıl millet olarak çok büyük eksikliğini hissettik:)

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Haber YorumlarıPunisher:

bedava maas alma bakanlıkları hayırlı oldun.devleti irdelese yargı da bir tane delikanlı savcı neler çıkar neler

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Memlekette başkanlar az sayidaydi zaten şimdi müdür, müdür yardımcısı, özel kalem, genel sekreter gibi açıklar vardır sanırım

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

cahil akpye oy verenlere makarnalı ekmek dagıtma müdürünü ne zaman seçiyorsnuz tayip

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