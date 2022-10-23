Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasına Kürtçe karşılama damga vurdu, salon yıkıldı: Serok Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılışlar için Diyarbakır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisindeki açılış programları ve vatandaşlarla bir araya geldiği etkinliklerin ardından "İlk oyum Erdoğan'a" projesi kapsamında gençlerle buluşma düzenlendi.

"HOŞ GELDİNİZ SEROK ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerin buluşmasına genç bir kızın açılış konuşması damga vurdu. Genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Hoş geldiniz Serok Erdoğan" ifadelerini kullandı. Bu sırada salonda da alkış tufanı koptu.

HEM TÜRKÇE HEM KÜRTÇE SÖYLEDİ

Genç kız, hem Türkçe hem de Kürtçe olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hoş geldiniz sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımız. Sizi canı gönülden seviyoruz. İyi ki varsınız, çok değerlisiniz. Şunu söylemek istiyorum, Cumhurbaşkanımız televizyonda gösterildiğinden çok daha genç ve çok daha samimi."