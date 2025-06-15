Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
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Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının fiyatı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada ayakkabının fiyatının 250 bin TL olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılırken "Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının İtalyan olduğu ve fiyatının ise 5550 euroyu (250 bin TL) bulduğuna yönelik iddia bazı basın yayın organlarında yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

"TAMAMEN YERLİ BİR ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜDÜR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı; "Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Kaynak: Haberler.com / Politika
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