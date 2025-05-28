Erdoğan "10 arkadaşımızı görevlendirdim" demişti! İsimler belli oldu

Erdoğan '10 arkadaşımızı görevlendirdim' demişti! İsimler belli oldu
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Yeni Anayasa çalışmaları hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz" dediği 10 kişilik anayasa komisyonunun kimlerden oluşacağı netleşti. Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. İşte yeni anayasayı için görevlendirilen 10 isim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini açıklamıştı.

Yeni anayasa ile ilgili mesajlar veren Erdoğan, "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

ERDOĞAN TALİMATI BİZZAT VERDİ

MKYK'da alınan karara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği ortaya çıktı.

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da yer alacağı ifade ediliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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