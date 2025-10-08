Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışında, çok sayıda muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldiği görüntülere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır. O tabloda olmayanlar kendini hesaba çekmeli" ifadelerini kullandı.

"DAVETE KATILANLARIN ORADA YER ALIŞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının tamamı şu şekilde; "Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.

"TABLONUN PARÇASI OLAMAYANLAR, KENDİLERİNİ HESABA ÇEKMELİ"

Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye'yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir."