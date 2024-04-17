Erdoğan'dan paylaşımlarıyla tartışma yaratan AK Partililere tepki: Bizim lügatimizde milletle arasına mesafe koyma yoktur

AK Partili isimlerin son dönemde art arda yaptıkları paylaşımlar yalnızca muhalefet kanadında değil, parti içinde de tartışmalara neden oldu.

ART ARDA TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMLAR

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken yaptığı paylaşım, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler'den yaptığı tatil paylaşımı derken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" mesajı gerilimi iyice tırmandırdı.

ERDOĞAN: BİZ BU MİLLETİN TA KENDİSİYİZ

31 Mart seçimlerinin ardından bugün partisinin ilk grup toplantısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu paylaşımlar da vardı. İsim vermeden bu kişilere tepki gösteren Erdoğan, "Bizim lügatimizde böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Her zaman söylüyorum. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz.

"OLUŞAN ZAFİYETLERİ SÜRATLE GİDERMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Hangi konumda olursak olalım hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu konuda oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcudur.

"VATANDAŞLARIMIZIN MESAJLARINI EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakılmadık, incelenmedik, üstü açılmadık hiçbir nokta bulunmadan muhasebe ve murakabe sürecimizi neticelendireceğiz. Bize destek olanlarla birlikte sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımızın mesajlarını en doğru şekilde okuyacak, değerlendirecek, gelecek dönemdeki yol haritamızı belirlerken bunlardan muhakkak istifade edeceğiz.

"TUZAKLAR PEŞİNDE KOŞANLARIN SİNSİ OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ"

Ama bu süreci partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yürüteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz" dedi.