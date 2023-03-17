Erdoğan'dan onay alıp istifa etti! İşte Savcı Sayan'ın milletvekili aday adayı olacağı il

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından milletvekili aday adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti. Sayan'ın İstanbul'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

Uygulamaları ve yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.