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Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

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AK Parti'nin MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin damga vurduğu öğrenildi. "Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın kurmaylarına "İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" talimatını verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİREN ZİRVE

MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.

MYK TOPLANTISINDA GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Kulislere göre Erdoğan görüşmenin ayrıntılarını AK Parti'nin MYK toplantısında anlattı. Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve 1 saat süren son görüşme oldu.

"ARAMIZDA TAM BİR MUTABAKAT VAR"

Erdoğan "Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI KONUSUNDA HASSAS OLUN"

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMurat Kara:

şıracı bozacı çok uygun ittifaka

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Gün geçtikçe eriyip gidersiniz umarım beter olun saltanatınız bitecek

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Cumhur ittifaknın A … Koim

Yorum Beğen20
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Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

sineye çekin diyor!

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Haber YorumlarıReşat:

Bir parti düşünün tek hedefi ülkeyi Yok etmek, muhtaç etmek, parasını degersizleştirmek, ülkenin düşmanına düşman gibi görünüp aynı safta yürümek,ve bunları yapması için kendisine destek veren ppartide biz milliyetciyiz diyen gereksiz tayfa

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Hala bu yobaz sürüsünden kurtulamadığımıza inanamıyorum

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Haber YorumlarıÖmer:

Ben ne söylersem bahçeli mecbur yapacağını kabul etti. Siz sesinizi çıkarmayın.

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Haber YorumlarıÖmer:

Kasetin adı " Gazla Şöförüm Gazla"

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Yok biz zaten berabermisiniz diye sorduk öyleymiş bizim sürünmemize sebep olan durumları beraber planlamışınız yarın yok ben yapmadım o yaptı muhabbeti olmaz artık

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Haber YorumlarıÖmer:

Ulan bu fetöcülerde herkesi kayıt altına almış.

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