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Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile atılan normalleşme adımlarının devam edip etmemesi konusunda partililerin fikrini sordu. Kimileri bu diyaloğun partiye zarar verdiğini savunsa da MYK toplantısında CHP ile diyaloğa "Devam" kararı çıktı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP, Türkiye'nin 1'nci partisi olarak sandıktan zaferle çıktı. AK Parti'nin, tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna düştüğü seçimlerin ardından siyasette "Normalleşme" kapsamında tarihe geçen anlar yaşandı. CHP ve AK Parti liderleri birbirlerini ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. CHP ile devam eden diyaloğun yürütülüp yürütülmeyeceği ise AK Partili kurmaylara Erdoğan tarafından soruldu.

"GÖRÜŞMELERİ KESELİM Mİ, DEVAM MI EDELİM?"

AK Parti'nin son MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına CHP ile diyaloğa ilişkin "Ne diyorsunuz? Bu görüşmeleri keselim mi devam mı edelim?" diye sordu. Büyük çoğunluk muhalefetle diyaloğun devam etmesinde yarar olduğunu dile getirdi.

"HÜKÜMETE AYAR VERME" ALGISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bazı MYK üyeleri ise Özgür Özel ve diğer CHP kurmaylarının "Hükümete ayar verme" algısı oluşturduğunu söyledi.

DİYALOĞUN PARTİYE ZARAR VERECEĞİNİ SAVUNANLAR OLDU

Bu şartlar altında CHP ile diyaloğun AK Partiye zarar verebileceğini savunanların olmasına rağmen, genel eğilim muhalefetle iletişimin kesilmemesi yönünde oldu.

DİYALOG ZEMİNİ TOPLUMDAN DESTEK GÖRDÜ

MYK'da kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkan diyalog zemininin toplumdan da destek gördüğü ve vatandaşın gerilim siyaseti istemediği tespitinin yapıldığı anlatıldı. Seçim zamanları karşılıklı sert açıklamaların ve eleştirilerin olabileceğini, ama şu anda böyle bir ortamın olmadığına dikkat çekildi.

ERDOĞAN'DAN "CUMHUR İTTİFAKI" UYARISI

Erdoğan'ın özellikle Özgür Özel'in MHP'ye yönelik "Suç ortağı" açıklamasına da sert tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

"İTTİFAKA ZARAR VERECEK AÇIKLAMALARA SESSİZ KALMAYIZ"

Erdoğan "Diyalog zemini devam etsin ama, bu zeminin suistimal edilmesine veya başka tartışmalara çekilmesine de izin vermeyiz. Bizim amacımız, millî meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bunun dışında bir ortaklığımız olamaz. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (8)

Vakkas Şahan:

Bence devam etmek iyi olur bu zamana kadar kötü ekonomiyi chp ye yıkarıız biz temize çıkarız bu sayede emanettçi özgürde günah keçisi olur

27
9
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Mahmut DEĞERLİ:

Şeytanı çıkarıp göstererek suç atsalar yemez birader. Gali

yanıt2
yanıt4
SUNSET null:

yeni stepne arayışı

19
1
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VEFA:

Yurt içinde birbirinize küsmeyin, yurt dışında yabancı devlet adamları ile küsmeyin. Siz küstükçe biz batıyoruz. Küsmek ülke menfaatine değil. Siz de gördünüz!...

15
1
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Nevzat Grgn:

Söylenecek çok şey var, Kıyamet kopmuyor,bu gidişata başka ne çare olabilir ki

12
0
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Baba Yabgu:

Uzun her ne kadar öyle davranmasanda kağıt üstünde c.baskanasin herkesle görüşüceksin zor geliyorsa bırak sadece akb başkanlığı yap

9
0
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Nevzat Grgn:

Erken seçim olsun,İnsanlar gecinemiyor tabi belirli kesim hariç, Emekçileri açlığa mahkum edildi,Her alanda zam her alanda vergi,Her yerde kira fiyatları,Batarsa bu ülke CHP ile batsın,kimsenin tahammülü kalmadı gayri

6
1
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Emekli sır.17:

Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır nereden nereye getirdiler ülkeyi, Tüm canlılar içinde düşünen ve uygulayan insanoğlu dünya Allah'ın yer yüzü bizim oyun alanımız temiz tut.. Emekli olarak bezdum da....

2
0
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