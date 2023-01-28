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Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne 'Yeter söz milletindir' pankartı asılmasına tepki gösterdi

Politika Haberleri

Denizli'de yapımı tamamlanan projelerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter söz milletindir" pankartı da vardı. Bu pankartın asılmasını eleştiren Erdoğan, "Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. 6'lı Masa'nın kendisiyle ilgili başlattığı adaylık tartışmalarına değinen Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter söz milletindir" pankartı da vardı.

"UTANMADAN 'YETER SÖZ MİLLETİN' PANKARTI ASIYORLAR"

Pankartla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Utanmadan parti binalarına 'Yeter söz milletin' pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz" dedi.

"14 MAYIS'TA MASA VESAYETİNİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

Erdoğan, açıklamasının devamında ise, "Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız. Kardeşlerim bunların tamamı bir araya gelse, 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında hiçbir şey ifade ederler" diye konuştu.

İşte CHP Genel Merkezi'ne asılan o pankart;

Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne 'Yeter söz milletindir' pankartı asılmasına tepki gösterdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

Orcun Yazicioglu:

söz milletin tabi senelerdir enflasyon karşısında halkı ezdiler.

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Ahmed Muhammed:

Enflasyon %6 ikende Erdoğan'a sevmediniz Enflasyon %300 de olsa Erdoğan'dan vazgeçmeyeceğiz

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