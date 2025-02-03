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Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
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31 Mart'ta CHP Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atarak görev süresinde oyunculuğa devam edecek. Beşikçioğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada belediye içerisinde başkan yardımcıları ve müdürlüklerinin olmasından dolayı kendisine ihtiyaç duyulmadığını ima etmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilen ve yüzde 56,58 oy alan oyuncu Erdal Beşikçioğlu 31 Mart 2024 yılında Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atarak görev süresi içerisinde oyunculuk kariyerine devam edecek.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR, BEŞİKÇİOĞLU BAŞROLDE

Beşikçioğlu'nun 2010 ve 2019 yılları arasında yayınlanan ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisi çekimlerine 8 Şubat'ta Ankara'da yeniden başlayacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin üçüncü sezon çekimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun rol alacağını duyurdu. Beşikçioğlu'nun dizi çekimlerine Belediye Başkanlığı işlerinden kalan boş vakitlerinde ve hafta sonu tatilinde çekime katılacağı öğrenildi.

VATANDAŞ PEK HOŞNUT DEĞİL

Vatandaşlar ise sosyal medya X hesabından Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığının yanı sıra oyunculuk yapmasına tepki gösterirken belediye başkanlarının mesai kavramının bulunmadığı ve sürekli olarak halkın sorunlarına çözüm üretmeleri gerektiğini vurguladı.

KENDİSİNE ÇOK İHTİYAÇ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu geçtiğimiz aylarda oyunculuğa devam edeceğini belirterek belediye içerisinde başkan yardımcıları ve müdürlüklerinin olmasından dolayı kendisine ihtiyaç duyulmadığını ima etmişti.

"SABAHA KADAR VAKTİMİZ VAR" DEMİŞTİ

Beşikçoğlu saat 18.00'dan sonra sabaha kadar oyunculuk görevini yapabileceğini ifade ederek, "18.00'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var. Başkan yardımcıları var, başkan yardımcılıklarının altında müdürlükler var, bu sistem zaten kurulu. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar'' demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıremat tamer:

madem belediye ile ilgilenmiyeceksin.. neden seçime giriyorsun.hiç yakışık almıyor bu durum

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