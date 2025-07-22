Erbakan ve Davutoğlu'ndan Ortak Basın Açıklaması

Erbakan ve Davutoğlu'ndan Ortak Basın Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeleri tartıştı. İki parti arasında işbirliğinin artırılması kararı alındı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinin genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Davutoğlu ve Erbakan, ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ülkenin menfaati için iki parti arasında işbirliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Erbakan ise görüşmenin sıcak ve samimi ortamda geçtiğini dile getirerek, Davutoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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