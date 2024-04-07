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Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı

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Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda başlangıç yaptı. Göreve gelen YRP'li belediye başkanları ilk iş olarak belediye binalarına "rüşvet" tabelası astırdı.

İLK İŞLERİ TABELA ASMAK OLDU

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldızve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astıYüzde 43 oyla Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın bu fotoğrafı paylaştı.

TALİMAT ERBAKAN'DAN

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" dedi.

Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı

"BAŞTA KÜLLİYE OLMAK ÜZERE TÜM BELEDİYELERE ASACAĞIZ"

Fatih Erbakan daha önce de "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" demişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Reçel Tahin Etsoğan:

Para karşılığı ezan okuyan, cenaze de Kuran okuyan, ölü yıkayan, Allah'ın dinini maddi çıkarlarına alet edenler de kafirlerin ta kendileridir.

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Nayci İbrahim:

Bu aşamadan sonra yenden refahı artık kimse durduramaz.Yükselen ve ardına siyaset rüzgarını alan sadece yeniden refah görünmektedir.İnşallah bu girişimleriyle yollarına hata yapmadan devam ederler diyorum.Türk Milliyetçisi ve ülkücü olarak tarafsız bir gözle bağımsız olarak hiçbir partiye destek vermeden takip ediyorum.

57
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Ali Teke:

Yüce kitabımız Kuran-I Kerim’de Hepsi yazıyor Yazıyı duvara asmakla olmuyor Milli görüş gömleğini giyip çıkaranlar Getirmedi mi bu hale bu ülkeyi rüşvet çete vs vs

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22
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Damla Sengul:

e o zaman neden gavurlarda rüşvet Yok denecek kadar az

yanıt19
yanıt4
Bükücü:

Geleceğin partisi Yeniden Refah Partisi olacak gibi duruyor.

12
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Ay Yıldız:

Allah razı olsun başkanım

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mahmut süt:

ne ekersen onu biçersin

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2
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Zaky:

Rusvetin dinde yasaklanmistir evet ama dunya gelenine bakilinca rusvet musluman ulkeler basta olmak uzere az gelismis ulkelerin problemidir. Kanunun ve nizamin oldugu, demokrasinin tam anlami ile isledigi, egitimin ust seviyelerde oldugu ulkelerde yok denecek kadar azdir. Once yasa ve kanun elzem olandir. Ve yasanin ayirim gozetmeksizin tum bireylere ayni sekilde calismasi gerekmektedir. Asilan tabela ile tlrusvet engellenemez.

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Alaeddin Yayla:

Doğru sôylüyorsunuz ama, bu bir yemin gibi kuvvet kazandırmak içindir. Neticede güzel bir şey.

4
0
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Salim:

AL BUNU VUR ÖTEKINE HEPSİ AYNI FABRİKANIN ÜRÜNÜ

0
0
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