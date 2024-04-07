Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere 'rüşvet' tabelası astı

Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda başlangıç yaptı. Göreve gelen YRP'li belediye başkanları ilk iş olarak belediye binalarına "rüşvet" tabelası astırdı.

İLK İŞLERİ TABELA ASMAK OLDU

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldızve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

Yüzde 43 oyla Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın bu fotoğrafı paylaştı.

TALİMAT ERBAKAN'DAN

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" dedi.

"BAŞTA KÜLLİYE OLMAK ÜZERE TÜM BELEDİYELERE ASACAĞIZ"

Fatih Erbakan daha önce de "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" demişti.