Haberler

Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Enver Aysever'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile el sıkışmadığı ve "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi. Bu iddia Aysever'in avukatı Yiğit Akalın tarafından yalanlandı.

  • Gazeteci Enver Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Avukat Yiğit Akalın, Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim yaşandığı iddialarını yalanladı.

YouTube kanalındaki yayını sırasında "sağcılık ile ilgili sarf ettiği sözlerin" ardından gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aysever'in Silivri (Marmara) Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşadığı iddia edildi.

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hatta tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi.

İDDİA YALAN ÇIKTI

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı avukat Yiğit Akalın, bu iddiaları yalanladı.

Halk TV'ye konuşan Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, "Sağ olun başkanım sizlere de" dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title