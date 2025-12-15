Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

YouTube kanalındaki yayını sırasında "sağcılık ile ilgili sarf ettiği sözlerin" ardından gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aysever'in Silivri (Marmara) Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşadığı iddia edildi.

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hatta tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi.

İDDİA YALAN ÇIKTI

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı avukat Yiğit Akalın, bu iddiaları yalanladı.

Halk TV'ye konuşan Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, "Sağ olun başkanım sizlere de" dedi" ifadelerini kullandı.