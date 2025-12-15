Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Enver Aysever'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile el sıkışmadığı ve "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi. Bu iddia Aysever'in avukatı Yiğit Akalın tarafından yalanlandı.
- Gazeteci Enver Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı.
- Avukat Yiğit Akalın, Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim yaşandığı iddialarını yalanladı.
YouTube kanalındaki yayını sırasında "sağcılık ile ilgili sarf ettiği sözlerin" ardından gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aysever'in Silivri (Marmara) Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşadığı iddia edildi.
"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Hatta tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi.
İDDİA YALAN ÇIKTI
Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı avukat Yiğit Akalın, bu iddiaları yalanladı.
Halk TV'ye konuşan Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, "Sağ olun başkanım sizlere de" dedi" ifadelerini kullandı.