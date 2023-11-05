Engin ve Dilan Polat çifti, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat'ın çocuğuna kim bakacak endişesi yaşadığı görüldü.

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İFADELER YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Dilan Polat'ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat'ın sorgusu 10 dakika sürdü.

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OĞLUM SANA KİM BAKICAK"

Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı.