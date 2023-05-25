Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun'da yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü düşünen partilerden oluştuğunu belirtti ve seçildikleri durumda mültecileri ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Engin Altay : "ATA ve Millet hep birlikte Türkiye'ye huzur ve barışı getireceğiz"

SAMSUN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Emanetteki oy yüzde 6 ile ATA İttifakı'ndaydı. Millet İttifakı ile ele ele verdiler. Şimdi ATA ve Millet hep birlikte Türkiye'ye huzur ve barışı getireceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun'a gelerek kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Sırasıyla Yakakent, Alaçam, Bafra, Atakum ilçelerinde bir dizi programa katılan Engin Altay, son olarak İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi'nde toplanan bir grup vatandaşa seslendi. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü düşünen partilerin Millet İttifakı'nda yer aldığını ifade eden Engin Altay, "ATA İttifakı artık Millet İttifakı'yla beraber Bay Kemal'i 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya yürüme kararını aldı. Biri sağcı diğeri solcu neden böyle oldu diye sorulabilir. Aslında Millet İttifakı'nda sadece sosyal demokratlar değil muhafazakarlar, ülkücüler, liberaller de vardır. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü düşünen partiler oradadır. 14 Mayıs'ta millet bir karar verdi. Ama bir devleti otobüs olarak düşünürsek, şoför koltuğunu da Cumhurbaşkanlığı koltuğu olarak düşünürseniz, 14 Mayıs'ta millet orada oturanın elinden ehliyetini almıştır" dedi.

"Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar büyük bir tehdittir"

28 Mayıs'ta seçildikleri durumda mültecileri tıpış tıpış ülkelerine göndereceklerini belirten Altay, "Türkiye'de ciddi şekilde can, mal, namus güvenliği meselesi var. Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar büyük bir tehdittir. Bunları göndereceğiz. Sinan Oğan Bey de bütün politikasını Suriyeliler, mülteciler üzerine kurdu. Şimdi 'İkinci turda Tayyip Bey'i destekliyorum' diyor. Bunların alayını tıpış tıpış, paşa paşa göndereceğiz. İnsan haklarıymış şuymuş, buymuş. Biz kimseyi açıkta bırakalım demiyoruz. Suriye ile görüşülecek. Orada tampon bölgeler var. Oralara gidecek. Gerekirse biz onları oralarda besleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sona erdi.