Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Engelli Bireylerin Toplumdaki Hakları İçin Doğru Politikalar Gerekiyor

Engelli Bireylerin Toplumdaki Hakları İçin Doğru Politikalar Gerekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı açıklamada, engelli bireylerin topluma entegre edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun politikaların üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin toplumun her yerinde etkin ve eşit bireyler olarak kabul edilmelerinin önü açılmalı, doğru politikalar üretilmelidir" dedi.

Mesajında özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal ve fiziksel sorunlarına dikkat çekerek toplumun her kesimini duyarlı olmaya davet eden Başkan Baltalık; "Ülkemiz nüfusunun yüzde 13'ü engelli bireylerden oluşmaktadır. Eğitim, çalışma hayatı başta olmak üzere özel ihtiyaçlı bireylerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması hayati önem taşımaktadır" dedi. Özel ihtiyaçlı bireylerin topluma entegrasyonunun insanlık görevi olduğunu açıklayan Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Devletin tüm kurumlarının etkili politikalar yürütmesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapması gerekmektedir. Engelli istihdamı konusunda değişiklikler yapılmalı, çalışma hayatında daha çok yer almaları sağlanmalıdır. Yanlış politikalar sonucu bazı engelli bireyler okula alınmak istenmemekte, çalışma hayatında ya da sosyal yaşamın içerisinde dışlanma, psikolojik ya da fiziksel şiddet gibi olumsuz durumlara maruz kalmaktadır. Engelli bireylerin toplumun her yerinde etkin ve eşit bireyler olarak kabul edilmelerinin önü açılmalı, doğru politikalar üretilmelidir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör! Görüşme dahi yapıldı
img

Esra Erol'u şoke eden ayrılık
img

Canlı yayında Arda'dan özür diledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.