Engelli Adaylara Destek Çağrısı

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin siyasi parti temsilcilerinin engelli vatandaşları belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliklerinde seçilebilecek yerlerde aday gösterilmelerini istedi.

Başkan Şirin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Her seçim döneminde gündeme getirdiğimiz ancak bugüne kadar bir türlü başarılı olamadığımız siyasi partilerin belediye ve il genel meclisinde yer verilmemesi bizim en büyük sıkıntımız. Çünkü yürütmede olmadığımız da sorunların çözümünde fazla etkili olamıyorsun. Gidip yalvarmakla bu sorunlar çözülmüyor. Ama ben şuna inanıyorum engelli arkadaşlarımızın meclislerde yer aldığında bütün engelli camiasının ihtiyaçları ve sorunları büyük bir mücadele verileceğine yürekten inanıyorum. Bizde bu anlamda bütün siyasi partilere sesleniyorum. Kesinlikle arkadaşlarımızdan engelli kontenjanından aday göstermelerini istiyoruz. Bizlerde tekrar bu nokta da adım atmayı düşünüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde meclis üyeliğinde ve il genel meclisinde yürütmede olmayı ve sorunları çözmede azimliyiz. Ben siyasi partiler engelli adaylara seçilebilecek yerlerde aday göstermelerini istiyorum"dedi. - ZONGULDAK