Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kırklareli Valiliğini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Vali Birol Ekici tarafından karşılanan Demircan, valilik anı defterini imzaladı ve Kırklareli'ndeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.