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Emrah Yılmaz Ardanuç Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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AK Parti'den Ardanuç Belediye Başkanı seçilen Emrah Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.

Artvin Adliyesi'ne gelen Yılmaz, mazbatasını Ardanuç İlçe Seçim Kurulu Başkanı Arzu Biçici Kaykı'dan aldı.

Ardanuç Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Yılmaz, görevi Belediye Başkanı Yıldırım Demir'den devraldı.

Yılmaz, 20 yıl boyunca Ardanuç Belediye Başkanlığı yapan Demir'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ardanuç'un hizmetinde olacağını belirten Yılmaz, "Almış olduğumuz bayrağı en güzel şekilde, Ardanuç'a ve Ardanuçlulara yakışır şekilde bizden sonra devralacak kişiye teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yılmaz, personelle ağabey kardeş ilişkisinde çalışacaklarını ifade ederek, "Ardanuçlulara söz veriyorum, ben 30 kişiyi işten çıkartmayı değil, 130 kişiyi nasıl alabileceğim üzerinde çalışıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Politika

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