Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu ile Devrimci İşçi Partisi üyesi grup, Beylikdüzü'ndeki limanda, İsrail'le ticaret yapan ve gemilerle malzeme taşıyacak şirketi protesto etti. Grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla pankart açtı ve sloganlar attı.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu İsrail'le Ticaret Yapan Şirketi Protesto Etti

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu ile Devrimci İşçi Partisi üyesi grup, Beylikdüzü'ndeki limanda, İsrail'le ticaret yapan ve gemilerle malzeme taşıyacak şirketi protesto etti.

Beylikdüzü'ndeki özel liman işletmesinin önünde toplanan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla pankart açtı, "İşçi sınıfı Filistin'in yanında", "Soykırıma değil direnişe ortak ol" ve " İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu Sözcüsü Kutlu Dane, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alan İsrail'in birçoğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivili katlettiğini söyledi.

Filistinlilerin neredeyse soykırıma uğratıldığını belirten Dane, İsrail ile ticaretini sürdüren bir şirketin limandan kalkacak gemiye yüzlerce konteyner yükleyerek İsrail'e göndereceğini anlattı.

Yine aynı şirkete ait başka bir gemiyle de İsrail'e düzenli emtia taşındığını ifade eden Dane, daha pek çok şirketin İsrail'le ticaret yaptığını, bu tür sevkiyatların İsrail'i ödüllendirmek, güçlendirmek ve katliamlarını hiçbir bedel ödemeden sürdürmesini sağlamak anlamına geldiğini kaydetti.

Dane, Filistin halkına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.