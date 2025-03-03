Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir soruşturma daha açıldı. Soruşturmanın adresi bu sefer İBB'ye bağlı Medya A.Ş. oldu.

İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş.'NİN İHALELERİNE SORUŞTURMA

Halk Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ'nin ihalelerini mercek altına alarak düğmeye bastı. Savcılık, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.

POLİS EKİPLERİ İBB'YE OPERASYON DÜZENLEDİ

Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Ekipler muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.