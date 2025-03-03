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Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

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İstanbul Emniyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. İBB'ye ait Medya A.Ş.'ye giden ekipler, muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir soruşturma daha açıldı. Soruşturmanın adresi bu sefer İBB'ye bağlı Medya A.Ş. oldu.

İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş.'NİN İHALELERİNE SORUŞTURMA

Halk Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ'nin ihalelerini mercek altına alarak düğmeye bastı. Savcılık, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.

POLİS EKİPLERİ İBB'YE OPERASYON DÜZENLEDİ

Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Ekipler muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıNecati Cevik:

bu sayın imamoğlunu bitiremeyeceksiniz millet sizi bitirecek ama.

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Haber YorumlarıQuantum:

Siz önce ankarayı parsel parsel satanları, zamanında ibb kasasından türgev tügvaya transfer edilen milyonları soruşturun. Debelendikçe batıyosunuz

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Belediye hırsızları is başında.

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıMurat saritas:

sıra sana geliyorrrr ekoooo

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

güvenlik birimleride adil davranmıyor o bilgisayardaki bilgileri AKP'ye ulaştırıyorlar ondan sonra CHP'yi karalamaya çalışıyorlar

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ekrem’i siz cumhurbaşkanı yapacaksınız bu gidişle. Uğraşmadığınız hiçbir gün kalmadı bu adamla. nasıl bir korku dağı bu! nasıl bir yargı? diğer partilerden olan belediye baskanlari çok mu temiz çok mu pak, yoksa onlara soruşturma açacak gözz mü yok?

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Ekremin kirli çanaşırları ortaya dökülebilir

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Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

Az kaldı en sonunda turpun büyüğü heybeden çıkacak.

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Haber YorumlarıAtıf Keçiboynuzu:

Topunuz gelin.

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıAdam Bey:

Ayıp ya böyle şeyler! Ekrem bey’e inaniyoruz Allah ve 84 milyon arkasındadır karşısında AKP varsa ne yani? En sonunda bu olaylardan da hesap sorulacak! Allah büyüktür!

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