Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.