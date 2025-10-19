Haberler

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi Küresel Vicdanı Temsil Ediyor

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi Küresel Vicdanı Temsil Ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Sıfır Atık Hareketi'nin küresel vicdanı temsil ettiğini vurguladı. Erdoğan, bu hareketin büyütülmesi gerektiğini ve kimsenin geride kalmadığı bir dünya için bunun önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim tarihleri arasında "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Bakanlar Oturumu ve kürsü konuşmasından kesitlerin bulunduğu videoya da yer verdi. - İSTANBUL

