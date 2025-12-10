Haberler

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki Kadın Gazetecilere Destek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

