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Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi mesajı

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"Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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