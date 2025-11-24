Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verdi.