Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

Emine Erdoğan'dan "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" paneline dair paylaşım

Emine Erdoğan'dan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" paneline ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" paneline ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ADF kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı panelde, değerli lider eşleri, farklı ülkelerden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti. Eğitimin, yalnızca bireysel gelişimin değil, küresel barışın ve toplumsal direncin temel taşı olduğunun altını çizdiklerini ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel eğitim markası olan Maarif Vakfı Okullarının da bu bakışla, yalnızca bilgi aktarmadığını, dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin adil, kucaklayıcı, barışçıl yaklaşımını da taşıdığını bildirdi. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı panel vesilesiyle, savaşın paramparça ettiği coğrafyalardaki çocuklar, özellikle de kalem yerine kaygı, umut yerine korku taşıyan Filistinli çocuklar için seslerimizi birleştirdik. Zira çocuklara yaşam hakkı bile sunamadığımız dünyamızda, eğitim hakkı sıralamanın çok gerilerinde kalıyor. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Unutmayalım ki çocukların uykularında, bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir."

Fikir ve önerileriyle panele kıymetli katkılar sunan tüm katılımcılara gönülden teşekkür eden Emine Erdoğan, panelde konuşulanların güzel başlangıçların vesilesi olması temennisinde bulundu. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.