Emine Erdoğan'dan "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" paneline dair paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" paneline ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ADF kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı panelde, değerli lider eşleri, farklı ülkelerden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti. Eğitimin, yalnızca bireysel gelişimin değil, küresel barışın ve toplumsal direncin temel taşı olduğunun altını çizdiklerini ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel eğitim markası olan Maarif Vakfı Okullarının da bu bakışla, yalnızca bilgi aktarmadığını, dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin adil, kucaklayıcı, barışçıl yaklaşımını da taşıdığını bildirdi. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı panel vesilesiyle, savaşın paramparça ettiği coğrafyalardaki çocuklar, özellikle de kalem yerine kaygı, umut yerine korku taşıyan Filistinli çocuklar için seslerimizi birleştirdik. Zira çocuklara yaşam hakkı bile sunamadığımız dünyamızda, eğitim hakkı sıralamanın çok gerilerinde kalıyor. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Unutmayalım ki çocukların uykularında, bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir."

Fikir ve önerileriyle panele kıymetli katkılar sunan tüm katılımcılara gönülden teşekkür eden Emine Erdoğan, panelde konuşulanların güzel başlangıçların vesilesi olması temennisinde bulundu. - ANKARA