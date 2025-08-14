Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ak Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi kalkındırma, güçlendirme, yüceltme misyonuyla durmaksızın çalışan Ak Parti, aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor. 24'üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını, dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık. İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek. Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.