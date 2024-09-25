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Emine Erdoğan, Jill Biden'a Teşekkür Etti

Emine Erdoğan, Jill Biden'a Teşekkür Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenen lider eşleri buluşmasında Amerika Devlet Başkanı Jill Biden'a teşekkür etti. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmelerde çevre, kültür ve eğitim konularında samimi tartışmalar yapıldığına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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