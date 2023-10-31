Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Ndayishimiye ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Ndayishimiye ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, davetine icabetle 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Angeline Ndayishimiye ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Angeline Ndayishimiye, görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketine katılımı sağlamak için uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza attı.

Erdoğan, görüşmede, Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerin satışa sunulduğu ve gelirinin Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ndayishimiye de kurucusu olduğu Fondation Bonne Action (Hayır İşleri Vakfı) aracılığıyla çocuklara ve kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emine Erdoğan, çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında yürüttükleri faaliyetleri takdire şayan bulduğunu ifade etti.

Görüşmede, iki first lady, sağlık, eğitim, kadın sağlığı, kız çocuklarının eğitimi ve Türkiye'de eğitim gören Burundili öğrencilerin yanı sıra ortak yürütülebilecek çalışmaları da ele aldı.

Angeline Ndayishimiye, görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketine katılımı sağlamak için uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza attı.