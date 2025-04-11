İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile görüştü

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Sachs ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Sachs, bu yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan geniş düzeyli kutlamaların güzel geçtiği yönünde fikir beyan etti. Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta imzalamıştı. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.