Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile görüştü

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Sachs ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Sachs, bu yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan geniş düzeyli kutlamaların güzel geçtiği yönünde fikir beyan etti. Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta imzalamıştı. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.