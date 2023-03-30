Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı
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Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen sloganı kullanarak, "Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken üretilen gıdanın 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya 5'ten büyüktür" dedi.
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Erdoğan, "İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir." diyerek dünyaya çağrıda bulundu.
"O ÜLKELERE SIRT ÇEVİREMEYEYİZ"
Eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen "Dünya 5'ten büyüktür." sloganını kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Refah seviyesi yüksek ülkelerin ihtiyaçlarını toprağını suyunu seferber ederken kendi çocuklarını besleyemeyen ülkelerin sorunlarına sırt çeviremeyiz. Açlıktan ölen çocukların sayısı obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla aynıyken adil paylaşımdan söz edemeyiz.
"BURADAN HAYKIRIYORUM: DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken üretilen gıdanın 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya 5'ten büyüktür."