Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen sloganı kullanarak, "Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken üretilen gıdanın 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya 5'ten büyüktür" dedi.