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EMEP Milletvekili Demir: Demokrasi ve barış halk güçleriyle gelecektir

EMEP Milletvekili Demir: Demokrasi ve barış halk güçleriyle gelecektir
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çözüm için halk güçlerinin birlikte mücadelesinin önemini vurguladı. Demir, Cumhur İttifakı'nın çözüm istemediğini savunarak, barış için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Ülkeye demokrasi ve bölgeye barış Cumhur İttifakı'nın eliyle ve davetiyle değil, halk güçlerinin çözüm istemesiyle, çözüm için birlikte mücadelesiyle gelecek." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yıllardır çözümsüz bırakılan Kürt sorunun birden bire gündemin baş sırasına yerleştiğini söyledi.

"Devlet Bahçeli, ne oldu da şimdi beklenmedik çıkışlar yapar oldu?" diyen Demir, "İktidar bölgede kimi sembolik adımlarla muhalefet ve toplumda büyük bir beklenti içine sokarak uyguladığı iç cephe tahkimat politikasını yedeklemek istiyor, bunun dayanaklarını güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın içeride ve dışarıda tıkandığını savunan Demir, "Öcalan'ın konumunu, bu durumu aşmanın bir dayanağı haline getirmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm için Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala'nın bırakılması gibi somut adımlarla işe başlanması gerektiğini kaydeden Karaca, "Ülkeye demokrasi ve bölgeye barış Cumhur İttifakı'nın eliyle ve davetiyle değil, halk güçlerinin çözüm istemesiyle, çözüm için birlikte mücadelesiyle gelecek. Barış mücadelesini toplumsallaştırmanın, halkların, işçilerin, emekçilerin ortak çözüm masasını kurmanın tüm olanaklarını biz bu süreçte yaratmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika

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