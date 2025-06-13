EMEP'li Demir: İsrail'in İran Saldırıları Bölgeyi Ateşe Boğacak

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Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, bölgede yeni bir katliam planının parçası olduğunu belirterek, bu durumun tüm bölge halklarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu, bölgemizi bir bütün olarak ateşe boğacak bir saldırıdır." dedi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de halkı katleden, soykırıma uğratan İsrail'in, Amerikan emperyalizminin tam desteğiyle İran'a saldırdığını söyledi.

Bu saldırıyla, İsrail'in bölgede yeni bir katliam yapmaya hazırlandığını belirten Demir, "Bu, bölgemizi bir bütün olarak ateşe boğacak bir saldırıdır. Yalnızca İran halkına, İran'a yönelik değil, bir bütün olarak bölge halklarına yönelik İsrail saldırganlığının bir başka aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Sadece İsrail'in değil ABD'nin de bölgeyi kana bulama planının olduğunu dile getiren Demir, düğmeye basanın İsrail, silahları sağlayan ve bölgedeki "kanlı planı" çizenin Amerikan emperyalizmi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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