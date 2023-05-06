Emekli vatandaştan hayat pahalılığına dair çarpıcı sözler
Politika Haberleri
Sinop'ta bir emekli vatandaşın, poşetindeki sebzeler için verdiği 100 TL'ye dair hayat pahalılığına dair çarpıcı sözleri CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in ziyareti sırasında gündeme geldi.
MUSTAFA USTA
Sinop'ta bir yurttaş, "Poşetimde 3 tane domates var, biber var, 2 tane can erik, 10 tane patlıcan var. 100 TL verdim.7 bin 500 lira emekli maaşım var benim. 52 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra 22 sene daha çalıştım. Bunun mükafatı elimde poşet" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında ziyaretleri sürdüren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un Erfelek ilçesini ziyaret etti. Ziyaret ettiği sırada bir yurttaş Karadeniz'e hayat pahalılığından yakındı. Yurttaş, Karadeniz'e, "Poşetimde 3 tane domates var, biber var, 2 tane can erik, 10 tane patlıcan var. 100 TL verdim. 7 bin 500 lira emekli maaşım var benim. 52 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra 22 sene daha çalıştım. Bunun mükafatı elimde poşet" dedi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise, "Gördükleri reva da bu işte" ifadelerine yer verdi.