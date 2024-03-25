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Elitaş, Kılıçdaroğlu'nu hesap vermeye çağırdı

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin, kayıt dışı parayla ne ilişkisi var?" dedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Elitaş, yaptığı konuşmada, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun, meydanlarda "Ben hesap uzmanıyım." dediğini hatırlatan Elitaş, şöyle konuştu:

"Hesap uzmanı, defterleri inceler. Faturaların işlenmiş mi işlenmemiş mi olduğunu kontrol edebilirsiniz. Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin kayıt dışı parayla ne ilişkisi var? Hesap uzmanı olarak gidin, bunu inceleyin. Millete hesap verin. Yalan ve iftirayla başkalarını suçlamayı kendisine ilke edinmiş olanlar, balya balya paraların hesabını vermek zorunda. Tekrar ediyorum ve soruyorum Özgür Özel'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na; o kayıt dışı balya balya paralarla İstanbul'un hangi kıymetinin, hangi değerinin kime peşkeş çekildiğini izah etmeleri gerekir."

Elitaş daha sonra beraberindekilerle çarşı esnafına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Elitaş Beypazarı AK Parti Ankara Politika Güncel Haberler

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