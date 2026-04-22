Yeni Yol Partili Esen, evde erişilebilir silah bulunduran ebeveynlere hukuki sorumluluk getirilmesini istedi

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Çocuğun psikiyatrik değerlendirme ihtiyacını görmezden gelen, evde erişilebilir silah bulunduran ebeveynler için hukuki sorumluluk netleştirilmeli." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anımsatan Esen, geleceğin teminatı olan çocukların korku ve güvensizlikle büyüyemeyeceğini belirtti.

TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketinin sonuçlarının ilk kez yüzde 50'nin altına indiğini, gençlerin yüzde 54'ünün yaşamından memnun olmadığını söyleyen Esen, bunların sadece birer rakam değil bir alarm sinyali olduğunu iddia etti.

Aile büyüklerinin ilk kez gelecek nesillerinden endişe duyduğunu savunan Esen, Türkiye'deki 15-34 yaş arası 24 milyon gençten 6,5 milyonunun ne eğitimde ne istihdamda olduğunu söyledi.

Hayal kuramayan, umutları daralmış, kendini bir yere ait hissetmeyen gençlere "dijital oyun oynama, bu seni kötü yola sevk eder" demenin sorunu çözmediğini dile getiren Esen, "Dijital dünya kırılgan çocuklar için tetikleyici olabiliyor. Ama asıl tetikleyici neden değildir. Eğer biz yalnızca ekranları düzenleyip ruh sağlığını, okul sosyal hizmetini ve aile destek mekanizmalarını gündem dışına atarsak, artan şiddet karşısında bir koruma kalkanı oluşturmamız mümkün olamaz." diye konuştu.

Hükümetin 77 bin okula güvenlik genelgesi gönderdiğini ama bütçe ayırmadığını savunan Esen, fiziksel önlemlerin gerekli olduğunu ama meseleyi sadece güvenlik kamerasına indirgemenin büyük hata olacağını, eğitim kurumlarında okul sosyal hizmetinin kurumsal olarak sunulması gerektiğini söyledi.

Esen, "Çocuğun psikiyatrik değerlendirme ihtiyacını görmezden gelen, evde erişilebilir silah bulunduran ebeveynler için de hukuki sorumluluk netleştirilmeli. Bu aileye düşmanlık değildir. Aksine, Anayasamızın devlete açıkça yüklediği bir sorumluluk ve ödevdir." şeklinde konuştu.