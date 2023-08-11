Elektrik Dağıtım Şirketlerinin TEİAŞ Borçları Gündemde

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a olan borçlarını ödememeleri ve borcun 15 milyar TL'ye ulaşması iddialarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sordu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik dağıtım şirketlerinin, iletim hatlarını kullanmaları nedeniyle TEİAŞ'a ödemeleri gereken bedelleri ödemedikleri ve borcun 15 milyar TL'ye ulaştığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Dağıtım şirketlerinden kamunun alacakları neden icra yoluyla alınmıyor? Bu çifte standardın sebebi ne? TEİAŞ'a iletim bedelini ödemeyen ve borçlu durumda olan dağıtım şirketleri hangileridir? Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a ödemesi gereken iletim bedeli borçlarının 15 milyar TL'yi geçtiği iddiaları doğru mudur? Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a ayrı ayrı ne kadar iletim bedeli borcu bulunmaktadır" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaştan aldığı iletim bedelini kamuya aktarmadığına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Şirketlerin, kamuya borçlarını ödememesi kabul edilemez olduğunu söyleyen Arslan, konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Arslan, önergesinde şu görüşleri ifade etti:

"Geçim sıkıntısı nedeniyle faturasını ödeyemediği için vatandaşın sayacı kapatılırken, vatandaşın faturası içinde iletim bedelini de vatandaştan tahsil eden şirketlerin, TEİAŞ'a yani kamuya borçlarını ödememesi kabul edilemez. Dağıtım şirketleri aynı sahiplik yapısına sahip görevli tedarik şirketi adı verilen yan şirketler kurarak ayrı bir kazanç kapısı daha elde etmişlerdir. Vatandaşlardan milyarlarca lira dağıtım bedeli toplayan dağıtım şirketlerinin, iletim hatlarını kullanmaları nedeniyle TEİAŞ'a ödemeleri gereken bedelleri ödemedikleri ve borcun 15 milyar TL'ye ulaştığı basın yoluyla kamuoyuna yansımıştır."

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN KAMUNUN ALACAKLARI NEDEN İCRA YOLUYLA ALINMIYOR"

Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a şu soruları sordu:

"Dağıtım şirketlerinden kamunun alacakları neden icra yoluyla alınmıyor? Bu çifte standardın sebebi ne? TEİAŞ'a iletim bedelini ödemeyen ve borçlu durumda olan dağıtım şirketleri hangileridir? Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a ödemesi gereken iletim bedeli borçlarının 15 milyar TL'yi geçtiği iddiaları doğru mudur? Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a ayrı ayrı ne kadar iletim bedeli borcu bulunmaktadır? Dağıtım şirketlerinin borçlarını ödeyemeyecek bir durumda olup olmadığı denetlenmekte midir? Vatandaşın faturası içinde iletim bedelini de vatandaştan tahsil eden şirketler, bu bedeli TEİAŞ'a aktarmak yerine ucuz finansman olarak mı kullanmaktadır? Borçlarını ödemeyen dağıtım şirketlerine ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? İcra yoluna ya da idari başka önlemlere başvurulacak mıdır?"